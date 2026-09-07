Visite et animations à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Maison rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Informations pratiques

Visite et animations à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 19 et 20 septembre Maison rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt met à l’honneur les arts du verre. Le temps d’un week-end, partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral et d’un patrimoine emblématique de notre territoire à travers une exposition exceptionnelle répartie dans les différents espaces du musée.

Au programme

Une présentation de l’histoire du verre et des grands verriers du « Pays du Verre et du Cristal »

Une exposition d’œuvres d’art et d’objets de décoration en verre

Une découverte de l’histoire de la chope de bière et d’une remarquable collection de verres anciens : gravés, taillés, pastillés, sérigraphiés, filigranés…

Tout au long du week-end, rencontrez des artisans et artistes passionnés qui partageront leur savoir-faire et proposeront des démonstrations ainsi que la vente de leurs créations.

Artisans présents

Les Comptines du Verre – Lucie Loridan (gravure sur verre)

Fanny Passion Nature’L – Fanny Sieffert (cyanotypes) (présente uniquement le samedi)

Samedi et dimanche :

Collectionneur de verres à bière

Les créations (verre à plat et fusing) de Rémy Jung

Petite brocante de verre

Animations

Atelier de calligraphie : découvrez l’écriture à la plume en verre

Atelier de peinture sous verre pour les enfants

Démonstrations de marqueterie

Restauration

Dimanche midi : Tartes flambées et petite restauration sur place (salade de pommes de terre et palette fumée, dessert, café ou tisane)

Samedi et dimanche : Salon de thé de 14h à 18h.

Maison rurale de l’Outre-Forêt 1 Rue de l’Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 53 00 http://www.maison-rurale.fr La Maison rurale de l’Outre-Forêt constitue un corps de ferme complet, illustrant le mode de vie de la génération ayant connu les mutations du monde rural entre 1920 et 1950.

Elle vous invite à découvrir les particularités de l’Outre-Forêt : son architecture, l’intimité de ses intérieurs, son mobilier, les richesses de ses caves et greniers, le savoir-faire de ses artisans et la chaleur de ses habitants.

Loin de représenter un passé mythique ou idéalisé, la Maison rurale se veut un témoignage fidèle de la vie quotidienne, familiale, villageoise, sociale et religieuse du siècle dernier.

Un club de marqueterie de l’AMROF a été créé il y a une vingtaine d’années.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt met à l’honneur les arts du verre. Le temps d’un week-end, partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral et…

©MROF