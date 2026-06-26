Visite et Atelier Tetra-maison au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh vendredi 17 juillet 2026.

Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Tetra-maison au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Tetra-maison (dès 4 ans )

Transformons une brique de lait en immeubles décalés ou en maison végétalisée, en s’inspirant des œufs d’autruche peints par Pierre Albasser, le roi de la récupération ! Notre Tetra-maison devient un véritable support à histoires, 100% récup !

Apprendre en s’amusant pour libérer sa créativité et son imaginaire, s’émerveiller, réfléchir, expérimenter, rêver ! .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite et Atelier Tetra-maison au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et Atelier Tetra-maison au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne