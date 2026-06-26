Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh jeudi 30 juillet 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-14
La Petite Lessive dès 4 ans (accompagné) et +
L’artiste Singulier Pierre Albasser s’amuse à détourner les cartons d’emballages de son quotidien pour en faire des supports de créations fantasques. Inspirons-nous de sa démarche pour transformer nos déchets recyclables en vêtements modernes et colorés !
Apprendre en s’amusant pour libérer sa créativité et son imaginaire, s’émerveiller, réfléchir, expérimenter, rêver ! .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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