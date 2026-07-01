Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village Vicq-sur-Breuilh
dimanche 26 juillet 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Performance musicale autour de l’exposition L’idiome du village par Jean-François VROD (violon, voix, objets)
et Sophie WILHELM (voix, mouvement) au Musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh.
Cette création conçue sur mesure et inspirée par les œuvres de L’idiome du village vous est proposée par le collectionneur et musicien Jean-François Vrod, accompagnée par la chanteuse Sophie Wilhelm. Les deux artistes vous invitent à les suivre dans les espaces d’exposition pour une déambulation inédite, dans une ambiance singulière.
Quoi de plus enthousiasmant que de s’appuyer sur les œuvres présentes dans cette expo pour jouer, raconter, bouger ?
Ce sera notre manière à nous d’évoquer ce paysage artistique singulier à cheval entre art Brut, Populaire et Naïf qui est celui de cette collection.
Réservation obligatoire (jauge très limitée !) .
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village
L’événement Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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