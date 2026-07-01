Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Performance musicale autour de l’exposition L’idiome du village par Jean-François VROD (violon, voix, objets)

et Sophie WILHELM (voix, mouvement) au Musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh.

Cette création conçue sur mesure et inspirée par les œuvres de L’idiome du village vous est proposée par le collectionneur et musicien Jean-François Vrod, accompagnée par la chanteuse Sophie Wilhelm. Les deux artistes vous invitent à les suivre dans les espaces d’exposition pour une déambulation inédite, dans une ambiance singulière.

Quoi de plus enthousiasmant que de s’appuyer sur les œuvres présentes dans cette expo pour jouer, raconter, bouger ?

Ce sera notre manière à nous d’évoquer ce paysage artistique singulier à cheval entre art Brut, Populaire et Naïf qui est celui de cette collection.

Réservation obligatoire (jauge très limitée !) .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village

L’événement Performance musicale autour de l’expsoition L’idiome du village Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne