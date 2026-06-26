Visite et Atelier Empreinte du quotidien au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
vendredi 24 juillet 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Empreinte du quotidien au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-19
Empreinte du quotidien (dès 4 ans )
Essayons-nous ensemble à une technique originale l’impression sur carton. Portrait, paysage, composition abstraite… à partir d’éléments cartonnés découpés, assemblez, collez, encrez et imprimez votre propre estampe. À renouveler sans modération !
Apprendre en s’amusant pour libérer sa créativité et son imaginaire, s’émerveiller, réfléchir, expérimenter, rêver ! .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite et Atelier Empreinte du quotidien au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier Empreinte du quotidien au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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