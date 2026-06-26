Visite et Atelier Bouquet d’idées au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh mercredi 22 juillet 2026.

Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Bouquet d’idées au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Bouquet d’idées (dès 6 ans )

Au Musée Cécile Sabourdy, nous vous racontons l’histoire d’artistes qui peignent, dessinent, sculptent la vie, le quotidien, la nature, les gens, les animaux… Pour garder un souvenir de votre visite, rassemblez vos éléments préférés pour confectionner un bouquet poétique !

Apprendre en s’amusant pour libérer sa créativité et son imaginaire, s’émerveiller, réfléchir, expérimenter, rêver ! .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite et Atelier Bouquet d’idées au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et Atelier Bouquet d’idées au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne