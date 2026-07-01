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AGENDA · Vicq-sur-Breuilh

Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh

vendredi 24 juillet 2026 · Vicq-sur-Breuilh

Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
87260 Vicq-sur-Breuilh
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Vicq-sur-Breuilh

Concert de guitare

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert de guitare de l’Académie Yann Raix, à l’église de Vicq-sur-Breuilh, qui vous emportera pour un voyage musical avec l’ensemble de la masterclass de l’académie Yann Raix. Au programme Vivaldi, Haendel, Maldonado, Yann Raix.   .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 48 90 

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English : Concert de guitare

L’événement Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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