Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh
vendredi 24 juillet 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Concert de guitare
Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert de guitare de l’Académie Yann Raix, à l’église de Vicq-sur-Breuilh, qui vous emportera pour un voyage musical avec l’ensemble de la masterclass de l’académie Yann Raix. Au programme Vivaldi, Haendel, Maldonado, Yann Raix. .
Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 48 90
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English : Concert de guitare
L’événement Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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