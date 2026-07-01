Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Concert de guitare

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert de guitare de l’Académie Yann Raix, à l’église de Vicq-sur-Breuilh, qui vous emportera pour un voyage musical avec l’ensemble de la masterclass de l’académie Yann Raix. Au programme Vivaldi, Haendel, Maldonado, Yann Raix. .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 48 90

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English : Concert de guitare

L’événement Concert de guitare Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne