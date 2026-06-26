Visite et Atelier Vase de papier au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Vase de papier au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-07

Vase de papier dès 5 ans (accompagné)

Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps. Les bouquets de fleurs en céramique de Gabriel Rétif sont magiques, atypiques ! Le jardin et la beauté de la nature sont au cœur de son travail. Pour célébrer un été florissant, réinventez le vase, un objet emblématique de nos intérieurs, avec du papier !

La jauge par session est entre 10 et 12 enfants max. Il est donc préférable de réserver à l’avance. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite et Atelier Vase de papier au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et Atelier Vase de papier au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne