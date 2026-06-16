Lusigny-sur-Barse

Visite et concert

Eglise Saint-Martin Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

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Eglise Saint-Martin Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr

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English :

L’événement Visite et concert Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne