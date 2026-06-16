Visite et concert Lusigny-sur-Barse
Visite et concert Lusigny-sur-Barse dimanche 5 juillet 2026.
Lusigny-sur-Barse
Visite et concert
Eglise Saint-Martin Lusigny-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
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Eglise Saint-Martin Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr
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English :
L’événement Visite et concert Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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