Visite et conférence Fontaines
samedi 29 août 2026 · Fontaines
Informations pratiques
Fontaines
Visite et conférence
La chapelle St Nicolas Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Groupe de Recherches et d’Etudes Fontenoises (GREF), l’association Fontaines Patrimoines en collaboration avec la Mairie de Fontaines vous proposent la visite de la chapelle Saint Nicolas à 16h30 puis une conférence à 18h30. .
La chapelle St Nicolas Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 57 31 01 fontaines.patrimoines@gmail.com
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English : Visite et conférence
L’événement Visite et conférence Fontaines a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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