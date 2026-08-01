Informations pratiques

Fontaines

Visite et conférence

La chapelle St Nicolas Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Groupe de Recherches et d’Etudes Fontenoises (GREF), l’association Fontaines Patrimoines en collaboration avec la Mairie de Fontaines vous proposent la visite de la chapelle Saint Nicolas à 16h30 puis une conférence à 18h30. .

La chapelle St Nicolas Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 57 31 01 fontaines.patrimoines@gmail.com

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English : Visite et conférence

L’événement Visite et conférence Fontaines a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I