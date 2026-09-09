Visite et découverte de l’Ecole nationale des greffes, Ecole nationale des greffes, Dijon

Informations pratiques

Visite et découverte de l’Ecole nationale des greffes Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole nationale des greffes Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’École nationale des greffes ouvre ses portes au public, pour la première fois depuis plus de treize ans !

Une occasion rare de découvrir de l’intérieur cette grande école de la République, lieu de formation des professionnels qui garantissent le fonctionnement quotidien de la Justice.

Des expositions et des échanges avec le personnel de l’ENG et les stagiaires ou y seront abordés l’histoire du site et de l’Ecole ainsi que les missions et la diversité des métiers à ENG

Une programmation tout public très riche comprenant notamment :

Visite guidée de l’établissement de 45 minutes. Découvrez les bâtiments pédagogiques, administratifs mais aussi les hébergements.

Exposition pédagogique « C’est quoi la Justice ? », destinée à expliquer aux plus jeunes le fonctionnement de l’autorité judiciaire en France.

Simulations d’audience (30 minutes) : dans un amphithéâtre, vous pourrez assister à une reconstitution de procès en famille

Découverte des costumes d’audience

Diffusion de documentaires sur la Justice

Ecole nationale des greffes 5 boulevard de la Marne 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MV4T3hHN-0qLIdu5rsRMRSeHBJhHCAVJtyk1stQ3D79UQjI0SlpDU1lSMjFQMklUSFpNREhORDk0Sy4u&route=shorturl »}]

L’École nationale des greffes ouvre ses portes au public, pour la première fois depuis plus de treize ans !

©ENG