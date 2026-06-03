Visite et Rencontre Cosmopolis Nantes
Visite et Rencontre Cosmopolis Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 15:00 –
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Tout public
Visite et rencontre avec les artistes colombiens Wilmer Osuna, Sergio Bonilla, Jorge Concha et Efraín Canedo et les artistes mexicains Rogelio Pereda et Juan Carlos Cedillo.Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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