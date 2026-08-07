Visite et repas du dimanche à Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 9 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite et repas du dimanche à Marcognac
Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23
Découvrez les anciennes carrières de kaolin de Marcognac, site classé Monument Historique, témoin rare de l’archéologie industrielle en Limousin. Le dimanche à 10h, suivez une visite guidée passionnante entre forge, écurie, séchoirs et four à pain du XIXe siècle. Puis, à 12h, savourez un repas généreux élaboré avec des produits locaux et cuit dans le four à pain d’époque. Cette immersion sensible dans la vie des ouvriers de la porcelaine est portée par l’association Marcognac Terre de Porcelaine. Un moment de partage et de mémoire. .
Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com
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English : Visite et repas du dimanche à Marcognac
L’événement Visite et repas du dimanche à Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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