21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Psychanalyse et Peinture Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Psychanalyse et Peinture

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Conférence Psychanalyse et Peinture par Joseph Zudas. .

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr

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English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Psychanalyse et Peinture

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Psychanalyse et Peinture Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix