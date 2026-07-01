Informations pratiques

Visite évènement « 14 Juillet » 1789 au musée Mardi 14 juillet, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€ / 5€ / 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T16:30:00+02:00

Partez à la découverte des oeuvres du musée témoignant de l’histoire révolutionnaire : montres, horloges, boîtes à symboles et effigies.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229924809659 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Partez à la découverte des oeuvres du musée témoignant de l’histoire révolutionnaire : montres, horloges, boîtes à symboles et effigies.