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Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine Chambord

samedi 19 septembre 2026 · Chambord

Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine Chambord

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Ecuries du Maréchal de Saxe
Ville
41250 Chambord
Département
Loir-et-Cher
Tarif

Chambord

Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine

Ecuries du Maréchal de Saxe Chambord Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Domaine national de Chambord est surveillé depuis 1972 par un groupement de gendarmes à cheval de la Garde républicaine. Venez découvrir les écuries et la sellerie implantées dans le château.
Des gardes républicains seront présents pour répondre à vos questions.
Le Domaine national de Chambord est surveillé depuis 1972 par un groupement de gendarmes à cheval de la Garde républicaine. Venez découvrir les écuries et la sellerie implantées dans le château.
Des gardes républicains seront présents pour répondre à vos questions.   .

Ecuries du Maréchal de Saxe Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00  info@chambord.org

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English :

Since 1972, the Chambord National Estate has been guarded by a unit of mounted gendarmes from the Republican Guard. Come explore the stables and tack room located inside the castle.
Republican Guard officers will be on hand to answer your questions.

L’événement Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine Chambord a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41

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