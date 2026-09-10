Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine, Château de Chambord, Chambord

Informations pratiques

Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine 19 et 20 septembre Château de Chambord Loir-et-Cher

Compris dans le droit d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Domaine national de Chambord est surveillé depuis 1972 par un groupement de gendarmes à cheval de la Garde républicaine. Venez découvrir les écuries et la sellerie implantées dans le château.

Des gardes républicains seront présents pour répondre à vos questions.

Château de Chambord Domaine national de Chambord, 41250 Chambord, France Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254504000 https://www.chambord.org C’est à partir de 1519 que François Ier décida de remplacer l’ancienne forteresse des comtes de Blois par un château destiné à la chasse. Les limites actuelles du domaine royal sont celles qui furent fixées par Gaston d’Orléans, propriétaire du domaine de 1626 à 1660 (seul domaine royal conservé dans sa délimitation du XVIIe siècle). Le parc, de 5433 hectares, cerné par un mur de clôture, comporte six entrées. En 1682, Jules Hardouin-Mansart aménagea le domaine, avec le tracé géométrique du parc et la construction des écuries du maréchal de Saxe. Deux ponts construits en 1708 traversent le Cosson. En 1821, le domaine fut acquis par le futur comte de Chambord. Au cours du XIXe siècle eurent lieu des campagnes de boisement, la création d’un jardin anglais dans la partie ouest, la réorganisation du village, le remaniement de l’église Saint-Louis (1830-1865), etc. Le domaine a été acquis par l’État en 1930. Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier, le 21 mars et le 25 décembre.

Le Domaine national de Chambord est surveillé depuis 1972 par un groupement de gendarmes à cheval de la Garde républicaine. Venez découvrir les écuries et la sellerie implantées dans le château.

© Domaine National de Chambord, SPS-ACESM, Pierrette Crosnier