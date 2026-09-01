Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Campus Ermitage Agen

Informations pratiques

Agen

Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

Campus Ermitage 304 Avenue Joseph Amouroux Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite des grottes troglodytiques, refuges des premiers chrétiens puis des ermites d’Agen. Découverte de l’église édifiée au XIXe et son clocher. Première visite à 14h30, puis à 15h30 et 16h30. Veillez à bien respecter les horaires indiquées !

Visite des grottes troglodytiques, refuges des premiers chrétiens puis des ermites d’Agen.

Découvrez également l’église édifiée sur ce site au XIXe siècle, ainsi que son clocher, accessible lors de la visite.

Depuis le sommet, profitez d’une vue imprenable sur la ville d’Agen et ses monuments.

Visite gratuite et sans réservation.

Première visite à 14h30, puis à 15h30 et 16h30. .

Campus Ermitage 304 Avenue Joseph Amouroux Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

Tour of the troglodyte caves, which served as refuges for the early Christians and later for the hermits of Agen. Explore the church built in the 19th century and its bell tower. First tour at 2:30 p.m., followed by tours at 3:30 p.m. and 4:30 p.m. Please be sure to arrive on time!

L’événement Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen