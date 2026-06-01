Visite Exploitation – Atelier – Jeux, CEFEL, Montauban

Visite Exploitation – Atelier – Jeux Vendredi 5 juin, 10h00 CEFEL Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Proposition d’ateliers ludiques et tournant pour les scolaires avec une visite du site, des échanges avec les différents partenaires, les salariés pour faire découvrir la diversité des métiers de l’agriculture.

CEFEL 49 chemin des Rives 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anefa82@anefa.org »}]

Découverte des métiers de l’agriculture à travers des jeux, des animations, visite d’exploitation

DR