Visite Explorateurs en herbe Fougerolles-Saint-Valbert
Visite Explorateurs en herbe Fougerolles-Saint-Valbert vendredi 17 juillet 2026.
Fougerolles-Saint-Valbert
Visite Explorateurs en herbe
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-31
Equipé de tout le nécessaire du parfait explorateur (loupe, pincettes, boîte à insectes …), partez à la découverte du petit peuple caché de nos forêts.
Dissimulées sous les feuilles, enfouies dans le sol, cachées dans les anfractuosités d’un rocher ou d’une vieille souche, la forêt fourmille de millier de petites bêtes que vous découvrirez en compagnie de notre guide.
RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).
Durée de l’animation 2h
Entrée du parc incluse dans le tarif.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. .
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite Explorateurs en herbe
L’événement Visite Explorateurs en herbe Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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