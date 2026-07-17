Visite guidée de l’exposition temporaire « Résister à l’oubli : Fougerolles 39-45 », Écomusée du Pays de la Cerise, Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire « Résister à l’oubli : Fougerolles 39-45 » Dimanche 20 septembre, 14h30 Écomusée du Pays de la Cerise Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Écomusée dévoile cette année une ambitieuse exposition intitulée « Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 » portant sur la période de l’Occupation à Fougerolles pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de suive une visite de cette exposition commentée par Mme Martine Aubry, commissaire de l’exposition.

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert, France Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Fougerolles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384495250 https://ecomusee-fougerolles.fr Maison de maître construite en 1829, et dans laquelle se sont succédés neufs occupants, tous producteurs d’eau de cerise, ou kirsch. Demeure mi-rurale mi-bourgeoise, ateliers de distillerie, maison des domestiques… cet ensemble témoigne des ambitions de son propriétaire.

L’Écomusée dévoile cette année une ambitieuse exposition intitulée « Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 » portant sur la période de l’Occupation à Fougerolles pendant la Seconde Guerre mondiale.

© Écomusée du Pays de la Cerise