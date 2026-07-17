Visite libre de l’écomusée du Pays de la Cerise, Écomusée du Pays de la Cerise, Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Visite libre de l’écomusée du Pays de la Cerise 19 et 20 septembre Écomusée du Pays de la Cerise Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement et gratuitement l’écomusée du Pays de la Cerise.

Revivez l’histoire de ces pionniers de la culture de la cerise et de la distillation, au fil d’un parcours original alliant modernité et tradition. Tout y est : l’entretien des cerisiers, la récolte des fruits, la production du kirsch, son embouteillage et jusqu’à sa commercialisation. Vous découvrirez tout ce qui a contribué à faire de Fougerolles un haut lieu de la distillation française.

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert, France Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Fougerolles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384495250 https://ecomusee-fougerolles.fr Maison de maître construite en 1829, et dans laquelle se sont succédés neufs occupants, tous producteurs d’eau de cerise, ou kirsch. Demeure mi-rurale mi-bourgeoise, ateliers de distillerie, maison des domestiques… cet ensemble témoigne des ambitions de son propriétaire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement et gratuitement l’écomusée du Pays de la Cerise.

© Écomusée du Pays de la Cerise