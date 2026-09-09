Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur
mercredi 7 octobre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-12-16
Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amis du Musée Eugène-Boudin . .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB
L’événement Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité
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