Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 7 octobre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-12-16

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amis du Musée Eugène-Boudin . .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB

L’événement Visite Exposition des 70 ans de la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité