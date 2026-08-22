Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray
dimanche 20 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine
50 Rue de Courville Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine
Profitez d’une visite libre des extérieurs du manoir avec commentaires et explications pour ceux qui le souhaitent. .
50 Rue de Courville Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 69 15 64 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the Exterior of the Mirougrain Manor: European Heritage Days
L’événement Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Illiers-Combray (Eure-et-Loir)
- Atelier numérique Illiers-Combray 2 septembre 2026
- Forum des associations Illiers-Combray 5 septembre 2026
- Mini-expo de photographies anciennes, Musée Marcel Proust – Maison Tante Léonie, Illiers-Combray 19 septembre 2026
- Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray 19 septembre 2026
- Mirougrain visite des extérieurs, Manoir de Mirougrain, Illiers-Combray 20 septembre 2026