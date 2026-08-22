Informations pratiques

Illiers-Combray

Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine

50 Rue de Courville Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine

Profitez d’une visite libre des extérieurs du manoir avec commentaires et explications pour ceux qui le souhaitent. .

50 Rue de Courville Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 69 15 64 30

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English :

Tour of the Exterior of the Mirougrain Manor: European Heritage Days

L’événement Visite extérieur du Manoir de Mirougrain Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE