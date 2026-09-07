Visite Famille Alfred Manessier, Traverser le monde, Le LAAC, Dunkerque

Informations pratiques

Visite Famille Alfred Manessier, Traverser le monde Dimanche 20 septembre, 16h30 Le LAAC Nord

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

PARCOURS-VISITES EN FAMILLE (3 – 6 ANS)

Le LAAC propose un parcours de visite en famille autour de l’exposition Alfred Manessier, traverser le monde qui associe jeux d’observation et de manipulation.

Petits et grands, partez en visite avec un.e médiateur.trice et découvrez les œuvres emblématiques de la collection du LAAC.

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

PARCOURS-VISITES EN FAMILLE (3 – 6 ANS)

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