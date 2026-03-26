Visite famille Jardin pas compliqué Abbaye de Graville Le Havre

Visite famille Jardin pas compliqué

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Connais-tu les simples, ces plantes aux vertus médicinales ? Certaines se cachent dans les jardins de Graville. Invite ta famille, nous t’expliquerons cela simplement. Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 4 ans.

Durée 45min

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite famille Jardin pas compliqué

L’événement Visite famille Jardin pas compliqué Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie