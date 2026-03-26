Visite famille Jardin pas compliqué Abbaye de Graville Le Havre
Visite famille Jardin pas compliqué Abbaye de Graville Le Havre dimanche 14 juin 2026.
Visite famille Jardin pas compliqué
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Connais-tu les simples, ces plantes aux vertus médicinales ? Certaines se cachent dans les jardins de Graville. Invite ta famille, nous t’expliquerons cela simplement. Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 4 ans.
Durée 45min
Inscription obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite famille Jardin pas compliqué
L’événement Visite famille Jardin pas compliqué Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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