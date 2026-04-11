Visite flash au Musée de la Cour d’Or Pavillon salle 1 Musée de La Cour d’Or Metz

Metz

Visite flash au Musée de la Cour d’Or Pavillon salle 1

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03 16:50:00

Date(s) :

2026-05-03

Vous n’avez pas beaucoup de temps devant vous ? Vous souhaitez vous concentrer sur une seule partie du musée ? Les visites flash sont là pour vous !

Venez découvrir la première salle du Pavillon kiwi, harfang des neiges et papillons vous attendent

(Enfant à partir de 5 ans).Tout public

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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Short on time? Want to concentrate on just one part of the museum? Flash tours are for you!

Come and discover the first room of the Pavilion: kiwi, snowy owl and butterflies await you!

(Children aged 5 and over).

L’événement Visite flash au Musée de la Cour d’Or Pavillon salle 1 Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ