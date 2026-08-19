Visite flash Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans
jeudi 20 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash Cathédrale
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:30:00
fin : 2026-08-20 16:15:00
Date(s) :
2026-08-20
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Jauge 20 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Le Mans Cathedral offers a rich overview of the history of medieval architecture and houses numerous works of art. It also tells the story of the kings and queens of England and France.
L’événement Visite flash Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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