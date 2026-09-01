Visite flash Chasseurs et paysans Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

Informations pratiques

Nemours

Visite flash Chasseurs et paysans

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

tarif compris dans le droit d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Cette visite guidée vous permettra de mieux cerner les modes de vie préhistoriques. Accompagnés par un médiateur du musée, vous découvrirez les objets du quotidien utilisés par les chasseurs du Paléolithique puis par les paysans du Néolithique.

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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr

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English :

This guided tour will give you a better understanding of prehistoric ways of life. Accompanied by a museum docent, you’ll discover the everyday objects used by Paleolithic hunters and later by Neolithic farmers.

L’événement Visite flash Chasseurs et paysans Nemours a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Nemours