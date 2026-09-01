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AGENDA · Nemours

Visite flash Chasseurs et paysans Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

dimanche 27 septembre 2026 · Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France · Nemours

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France
Adresse
48 avenue Etienne Dailly
Ville
77140 Nemours
Département
Seine-et-Marne
Tarif
4 4 6 tarif compris dans le droit d'entrée

Nemours

Visite flash Chasseurs et paysans

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

tarif compris dans le droit d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Cette visite guidée vous permettra de mieux cerner les modes de vie préhistoriques. Accompagnés par un médiateur du musée, vous découvrirez les objets du quotidien utilisés par les chasseurs du Paléolithique puis par les paysans du Néolithique.
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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80  prehistoire@departement77.fr

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English :

This guided tour will give you a better understanding of prehistoric ways of life. Accompanied by a museum docent, you’ll discover the everyday objects used by Paleolithic hunters and later by Neolithic farmers.

L’événement Visite flash Chasseurs et paysans Nemours a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

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