Gargilesse-Dampierre

Visite flash Crypte de Gargilesse

13 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 17:15:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite flash de la crypte de Gargilesse.

Labellisé parmi les Plus Beaux Villages de France, Gargilesse possède une église romane remarquable. Elle abrite notamment le tombeau du seigneur Guillaume de Naillac ainsi que des chapiteaux du XIIème siècle que vous présentera notre guide. La visite se poursuivra dans la crypte pour en apprendre plus sur ses fresques. 2 .

13 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 06 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities in the Creuse Valley: A Quick Tour of the Gargilesse Crypt.

L’événement Visite flash Crypte de Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse