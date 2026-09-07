Visite flash de l’Arc de triomphe, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

Visite flash de l’Arc de triomphe 19 et 20 septembre Arc de triomphe Paris

Pour les visites libres et commentées, il n’est pas nécessaire de réserver. Accès gratuit, rendez-vous directement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire en visitant l’Arc de triomphe lors des Journées Européennes ! Découvrez gratuitement son architecture et ses sculptures et profitez de visites libres et de visites flash.

Nos médiateurs seront présents sur le parcours jusqu’à 17h, sur le parvis et à l’intérieur du monument, sans besoin de réservation, en français et en anglais. Ces visites d’une durée de trente minutes porteront sur les thématiques suivantes : introduction à l’histoire de l’Arc de triomphe, architecture et iconographie, ainsi que Paris et ses monuments.

En parallèle, le public pourra profiter de cette fin de semaine pour admirer l’installation de Jérémy Pradier-Jeauneau La tempête présentée dans le cadre du festival Paris Design Week.

Le monument sera ouvert de 10h à 23h (dernier accès 45 minutes avant la fermeture).

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France 01 55 377 377 https://www.paris-arc-de-triomphe.fr En haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, visitez l’Arc de triomphe, symbole national. Ce projet Napoléonien a été inauguré le 29 juillet 1836, après 30 années de travaux. Métros : Lignes 1, 2, 6 et RER A – station Charles-de-Gaulle-Étoile. Bus : Lignes 22, 30, 31, 52, 73, 92 et Balabus. L’accès au monument se réalise en empruntant le Passage du Souvenir, passage souterrain, en haut de l’avenue des Champs-Élysées ou de l’avenue de la Grande-Armée.

Visite commentée flash

© Eugénia Sierko / Jérémy Pradier-Jeauneau