Visite flash de l’exposition temporaire « Insecte, un peuple pas si minuscule » avec la guide conférencière Céline Rey, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan

Visite flash de l’exposition temporaire « Insecte, un peuple pas si minuscule » avec la guide conférencière Céline Rey Samedi 23 mai, 15h00 Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Participez à une visite guidée flash de l’exposition temporaire avec la guide-conférencière Céline Rey et laissez-vous surprendre au fil du parcours.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

Participez à une visite guidée flash de l’exposition temporaire avec la guide-conférencière Céline Rey et laissez-vous surprendre au fil du parcours.

©ministère de la Culture