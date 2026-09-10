Visite flash « découverte du clocher de l’église », Église de Saujon, Saujon
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Visite flash « découverte du clocher de l’église » Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00 Église de Saujon Charente-Maritime
Gratuit mais réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Les cloches font partie de notre paysage sonore et rythment le quotidien de nos journées.
Partez à la découverte du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste de Saujon, qui conserve une cloche classée fondue en 1632.
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles. Ouverture des réservations le 1er septembre.
Église de Saujon 34 Pl du général de Gaulle 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]
Les cloches font parties de notre paysage sonore, elles rythment le quotidien de nos journées. Une découverte unique du clocher de l’église St Jean Baptiste de Saujon qui conserve une cloche classée …
© T AVAN
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