Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos La Salicorne Saujon
samedi 12 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos
La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
GRATUIT
Spectacle proposé dans le cadre de la présentation de saison spectaculaire de la Salicorne EMBARQUEMENT IMMÉDIAT.
.
La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
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English :
FREE
Performance presented as part of La Salicorne’s spectacular season: IMMEDIATE BOARDING.
L’événement Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos Saujon a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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