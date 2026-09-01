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AGENDA · Saujon

Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos La Salicorne Saujon

samedi 12 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'ilatte
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

GRATUIT
Spectacle proposé dans le cadre de la présentation de saison spectaculaire de la Salicorne EMBARQUEMENT IMMÉDIAT.
  .

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 

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English :

FREE
Performance presented as part of La Salicorne’s spectacular season: IMMEDIATE BOARDING.

L’événement Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos Saujon a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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