Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

GRATUIT

Spectacle proposé dans le cadre de la présentation de saison spectaculaire de la Salicorne EMBARQUEMENT IMMÉDIAT.

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La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

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English :

FREE

Performance presented as part of La Salicorne’s spectacular season: IMMEDIATE BOARDING.

L’événement Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos Saujon a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique