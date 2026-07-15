Visite Flash Découverte olfactive aux thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans

vendredi 31 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite Flash Découverte olfactive aux thermes romains

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:30:00

fin : 2026-07-31 16:15:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez (re)découvrir les thermes romains du Mans à travers ses parfums et ses odeurs, symboles de l’art de vivre romain.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite Flash Découverte olfactive aux thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72