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Visite flash des thermes de Constantin, Thermes de Constantin, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Thermes de Constantin · Arles

Visite flash des thermes de Constantin, Thermes de Constantin, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Thermes de Constantin
Adresse
Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Visite flash des thermes de Constantin 19 et 20 septembre Thermes de Constantin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin.

Thermes de Constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490520206 https://www.arlestourisme.com/fr/monument-detail.html Au bord du Rhône, les thermes de Constantin, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, connurent un beau succès grâce aux hypocaustes qui permettaient de faire circuler de l’air chaud sous le sous-sol à l’aide de palettes de briques.
Édifices inséparables du confort de la vie urbaine à l’époque impériale, les thermes associaient les exercices physiques qui se déroulaient sur la palestre (salle d’entraînement) aux bains assurant l’hygiène corporelle. S’il n’est plus possible d’y prendre un bain, la visite de ce monument vaut le détour.
Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe à…

Ville d’Arles /A.Cartelli

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