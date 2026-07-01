Visite flash du Dôme Théâtre, Dôme Théâtre, Albertville

Informations pratiques

Visite flash du Dôme Théâtre Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Dôme Théâtre Savoie

Limité à 25 personnes, dès 12 ans, plusieurs escaliers à parcourir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’équipe du Dôme Théâtre vous propose une visite flash du bâtiment pour découvrir les métiers et les coulisses du spectacle vivant.

Dôme Théâtre 135 place de l’Europe, 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479104480 http://www.dometheatre.com [{« type »: « link », « value »: « https://dometheatre.notre-billetterie.com/billets?kld=2627 »}] La salle du Dôme a été conçue comme un théâtre à l’italienne moderne, avec 650 places à l’orchestre et 150 places réparties sur deux niveaux de galeries. Il a été inauguré en 1992 à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie. Son architecte, Jean-Jacques Morisseau, a veillé à son harmonie en utilisant du béton teinté dans la masse, du bois et du cuivre, tout en soignant son acoustique, qui est excellente. parkings à proximité; places PMR

L’équipe du Dôme Théâtre vous propose une visite flash du bâtiment pour découvrir les métiers et les coulisses du spectacle vivant.

©ReynaldReyland