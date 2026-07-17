Visite guidée des réserves de Tremplin 92, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville

Informations pratiques

Visite guidée des réserves de Tremplin 92 19 et 20 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Savoie

10 pers. max par groupe, un départ toutes les 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exceptionnellement les réserves de Tremplin 92 ouvrent leurs portes.

Plongez dans une collection de plus de 3 000 objets utilisés, portés, symboles des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie. Des costumes des cérémonies d’ouvertures et de clôture du duo Guillotel – Decouflé, en passant par le matériel de sportif, les goodies de l’époque … chaque objet conservé ici rappelle un souvenir personnel !

Toutes les demi-heures, visite accompagnées par un des responsables de la collection.

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org https://www.facebook.com/Tremplin-92-Montagne-Olympisme-114563070005982/ [{« type »: « phone », « value »: « 0479320422 »}] Tremplin 92 est le nouveau centre d’interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Exceptionnellement les réserves de Tremplin 92 ouvrent leurs portes.

Maison des Jeux Olympiques