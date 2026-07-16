Visite virtuelle des collections nationales olympiques via l’outil micro-folies, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville

Informations pratiques

Visite virtuelle des collections nationales olympiques via l’outil micro-folies 19 et 20 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Savoie

10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Venez explorer les collections olympiques à travers l’expérience Micro-Folie à Tremplin 92. Équipés de tablettes interactives et face à notre écran géant, vous découvrirez en haute définition des objets emblématiques issus des plus grands musées du sport, qui viennent enrichir de manière temporaire et virtuelle les collections physiques de la Maison des Jeux Olympiques. C’est l’opportunité de comprendre, tout en s’amusant, comment la technologie s’allie aujourd’hui au patrimoine pour partager les trésors de l’histoire des Jeux au plus grand nombre.

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org https://www.facebook.com/Tremplin-92-Montagne-Olympisme-114563070005982/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 32 04 22 »}] Tremplin 92 est le nouveau centre d’interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Venez explorer les collections olympiques à travers l’expérience Micro-Folie à Tremplin 92. Équipés de tablettes interactives et face à notre écran géant, vous découvrirez en haute définition des des…

© Visuel réalisé d’après une photo originale d’Emmanuel Cagnard