Visite libre de Tremplin 92, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville

Informations pratiques

Visite libre de Tremplin 92 19 et 20 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Savoie

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Replongez dans l’histoire des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver. Au coeur de la Halle Olympique, bâtie pour les épreuves de glaces, retrouver l’histoire des jeux et du territoire qui les a accueilli. Où les structures sont-elles implantées, à quoi ont-elles servi, que sont-elles devenues, autant de réponses à obtenir lors de la visite libre et gratuite de Tremplin 92 – Montagne & Olympisme

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org https://www.facebook.com/Tremplin-92-Montagne-Olympisme-114563070005982/ Tremplin 92 est le nouveau centre d’interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Journées européennes du patrimoine

Maison des jeux Olympiques