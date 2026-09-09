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Visite flash du site des Alyscamps, Nécropole des Alyscamps, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Nécropole des Alyscamps · Arles

Visite flash du site des Alyscamps, Nécropole des Alyscamps, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Nécropole des Alyscamps
Adresse
Avenue des Alyscamps, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Visite flash du site des Alyscamps 19 et 20 septembre Nécropole des Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

De l’immense nécropole, il reste un site romantique composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencier vous en délivrera toutes les clés de compréhension.

Nécropole des Alyscamps Avenue des Alyscamps, 13200 Arles, France Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493636 https://www.arlestourisme.com/fr/monument-detail.html Les Alyscamps, nécropole chrétienne inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, offrent une promenade ombragée le long d’une allée bordée de sarcophages remarquables. Ils ont notamment été peints par Vincent Van Gogh et Paul Gauguin pendant l’automne 1888.
Des visites guidées et animations culturelles ont lieux durant chaque vacances scolaires. Parking à proximité Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant
Journées européennes du patrimoine 2026

Axelle Digaud/Ville d’Arles

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