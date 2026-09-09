Visite flash du site des Alyscamps, Nécropole des Alyscamps, Arles

Informations pratiques

Visite flash du site des Alyscamps 19 et 20 septembre Nécropole des Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

De l’immense nécropole, il reste un site romantique composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencier vous en délivrera toutes les clés de compréhension.

Nécropole des Alyscamps Avenue des Alyscamps, 13200 Arles, France Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493636 https://www.arlestourisme.com/fr/monument-detail.html Les Alyscamps, nécropole chrétienne inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, offrent une promenade ombragée le long d’une allée bordée de sarcophages remarquables. Ils ont notamment été peints par Vincent Van Gogh et Paul Gauguin pendant l’automne 1888.

Des visites guidées et animations culturelles ont lieux durant chaque vacances scolaires. Parking à proximité Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant

Journées européennes du patrimoine 2026

Axelle Digaud/Ville d’Arles