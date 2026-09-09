Visite flash du théâtre antique, Théâtre antique, Arles

Informations pratiques

Visite flash du théâtre antique 19 et 20 septembre Théâtre antique Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Achevé vers 10 avant notre ère, le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et décryptera les vestiges de l’édifice.

Théâtre antique Rue du Cloître, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490184120 http://www.patrimoine.ville-arles.fr Théâtre édifié vers -15 avant J.-C. Ne pouvant bénéficier du flanc rocheux pour y adosser ses gradins, la cavea a été entièrement établie sur un ensemble de substructures faites de galeries concentriques et de salles voûtées rayonnantes.

Le théâtre romain d’Arles mesure 102 m de diamètre.

Ses 33 gradins, dont une grande partie a aujourd’hui disparue, s’appuyaient sur une enceinte extérieure composée de trois étages d’arcades.

Cet édifice pouvait accueillir 10 000 spectateurs.

L’enceinte extérieure du théâtre comportait 27 arcades appuyées sur de forts piliers. Cette façade avait trois étages qui ne se sont conservés qu’au sud, inclus dans la tour de Roland, édifiée au début du Moyen Âge. Parking à proximité

Achevé vers 10 avant notre ère, le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et les…

A.Cartelli-ville d’Arles