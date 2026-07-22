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AGENDA · Le Mans

visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans

dimanche 2 août 2026 · Devant l'église · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Devant l'église
Adresse
1 Rue Gambetta
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

visite flash église de la visitation

Devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:45:00
fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. 
Jauge de 20 personnes.   .

Devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement visite flash église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72

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