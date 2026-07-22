visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans
dimanche 2 août 2026 · Devant l'église · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash église de la visitation
Devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:45:00
fin : 2026-08-02 17:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Jauge de 20 personnes. .
Devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72
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