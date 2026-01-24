Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère Rue Mathieu Lalanne Pau
Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère Rue Mathieu Lalanne Pau mercredi 11 mars 2026.
Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère
Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Viste flash de 30 mn sur inscription au musée
L’œuvre protéiforme de Barbara Asei Dantoni prend racine dans son espace intime métissé construit entre France, Italie et Cameroun.
Dans une démarche introspective, l’artiste convoque traditions, rites et figures symboliques de ses ancêtres et s’approprie les savoirs-faire traditionnels des ses aïeules.
Elle les réinterprète et les élève au rang d’œuvre d’art , créant ainsi un objet politique au service d’un discours émancipateur et mémoriel. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère
L’événement Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau