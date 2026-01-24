Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère Rue Mathieu Lalanne Pau

Visite flash Exposition: Barbara Asei Dantoni Étrangère

2026-03-11

2026-03-11

2026-03-11

Viste flash de 30 mn sur inscription au musée

L’œuvre protéiforme de Barbara Asei Dantoni prend racine dans son espace intime métissé construit entre France, Italie et Cameroun.

Dans une démarche introspective, l’artiste convoque traditions, rites et figures symboliques de ses ancêtres et s’approprie les savoirs-faire traditionnels des ses aïeules.

Elle les réinterprète et les élève au rang d’œuvre d’art , créant ainsi un objet politique au service d’un discours émancipateur et mémoriel. .

