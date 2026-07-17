Visite flash, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences · Orléans

Informations pratiques

Visite flash 19 et 20 septembre Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Trente minutes d’échanges autour de l’architecture des Turbulences et des expositions.

Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr

Trente minutes d’échanges autour de l’architecture des Turbulences et des expositions.

© Frac Centre-Val de Loire