AGENDA · Orléans
Visite flash, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences · Orléans
Informations pratiques
Visite flash 19 et 20 septembre Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Trente minutes d’échanges autour de l’architecture des Turbulences et des expositions.
Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr
Trente minutes d’échanges autour de l’architecture des Turbulences et des expositions.
© Frac Centre-Val de Loire
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