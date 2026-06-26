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Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans

Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans

Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Place Sainte-Croix
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit

Orléans

Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre

Place Sainte-Croix Orléans Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Concert de l’Orchestre des jeunes du Centre
‘Orchestre des Jeunes du Centre, sous la direction du chef Simon Proust, sera en concert à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans. Les 98 jeunes musicien.nes interpréteront
– M. Moussorgski, Nuit sur le mont Chauve (version révisée de Rimsky-Korsakov)
– G. Holst, Les Planètes
– M. Duruflé, Prélude n°5 pour orgue   .

Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire   administration@ojc.fr

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English :

Concert by the Center’s Youth Orchestra

L’événement Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45

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