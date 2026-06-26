Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans jeudi 23 juillet 2026.

Orléans

Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre

Place Sainte-Croix Orléans Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Concert de l’Orchestre des jeunes du Centre

‘Orchestre des Jeunes du Centre, sous la direction du chef Simon Proust, sera en concert à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans. Les 98 jeunes musicien.nes interpréteront

– M. Moussorgski, Nuit sur le mont Chauve (version révisée de Rimsky-Korsakov)

– G. Holst, Les Planètes

– M. Duruflé, Prélude n°5 pour orgue .

Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire administration@ojc.fr

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English :

Concert by the Center’s Youth Orchestra

L’événement Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45