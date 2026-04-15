Balades contées, Musée des Beaux Arts, Orléans

Balades contées 18 juillet et 22 août Musée des Beaux Arts Loiret

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T17:30:00+02:00

Retrouvez le conteur Kristof Le Garff pour un nouveau parcours autour des œuvres ! Leurs histoires passionnantes prennent vie devant vos yeux, contées et mises en musique par Florent Gateau.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

En raison d’un incident technique, la billetterie en ligne des musées d’Orléans est temporairement indisponible. Pour toute réservation, merci d’effectuer votre demande par téléphone ou par email.

Musée des Beax-Arts d’Orléans

reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 21 83

Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie

reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 25 60

Maison et Centre Jeanne d’Arc

reservation-mja@orleans-metropole.fr / 02 38 68 32 63

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-mja@orleans-metropole.fr »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Petits et grands, laissez-vous conter des histoires devant les œuvres du musée du Beaux-Arts, le tout en musique ! balade conte

Sandrine Bercier / Tourisme Loiret