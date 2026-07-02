Visite flash: Futur ancestral, MEG, Genève

Informations pratiques

Visite flash: Futur ancestral Dimanche 22 novembre, 14h00, 15h00 MEG

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T14:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T15:30:00+01:00

Et si le futur se trouvait derrière nous ? Le passé, face à nous, révèle ce que nous avons déjà vécu. Lors de cette visite flash, vous entrez dans une manière particulière de concevoir le temps : celle où l’avenir se situe dans notre dos. À travers des œuvres contemporaines et vos propres réflexions, des futurs s’imaginent et se construisent à partir des héritages culturels.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228300284551&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite flash dans l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le dimanche 22 novembre de 14h à 14h30 et de 15h à 15h30.

© MEG / D.Tschumi