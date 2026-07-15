visite flash la cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

visite flash la cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:45:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement visite flash la cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72