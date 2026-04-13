Visite flash – Le fardier de Cugnot, Musée des arts et métiers, Paris
Visite flash – Le fardier de Cugnot, Musée des arts et métiers, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite flash – Le fardier de Cugnot Samedi 23 mai, 21h00, 23h00 Musée des arts et métiers Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00
En 1769, l’ingénieur militaire Nicolas Cugnot construit le premier véhicule capable de s’affranchir de la traction animale. Venez découvrir l’histoire de cet audacieux projet qui déchaîna les passions.
Rendez-vous : Collection Transports (rez-de-chaussée). Durée : 15 minutes
Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.
Présentation « Le fardier de Cugnot »
© Musée des arts et métiers, Cnam / Photo Franck Botté
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